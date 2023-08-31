"Менты стоят, все оцепели": в Брянске возле администрации города упал дрон
В России снова неспокойно. Там заявляют о падении дрона почти в центре Брянска.
Российские СМИ пишут, что 31 августа в Брянске упал один из дронов-камикадзе. Он "приземлился" на гостиницу Управления делами правительства области. 24 Канал.
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Центр города перекрыт
В России паника из-за дежурного дрона, якобы упавшего на здание в Брянске. Пишут, что она расположена в сотне метров от администрации региона. Власти прибегли к экстренным мерам и перекрыли центр Брянска для автомобилей и людей.
Один из россиян прокомментировал ситуацию: "Менты стоят, все оцепили". Также он пытался показать место, где лежит дрон-камикадзе, однако качество записи оставляет желать лучшего. В частности, на видео примечательно, что россияне с интересом осматривают место событий. При падении дрон задел деревья, поэтому на дороге лежат ветки.
В Брянске упал дрон: смотрите видео
Дроны в России: последние новости
- В ночь на среду, 30 августа, в России было неспокойно. В частности, беспилотники атаковали Псков. В комментарии 24 Канала спикер ГУР Андрей Юсов констатировал, что успешно были уничтожены 4 грузовых самолета. Однако этим все не ограничилось.
- По словам Юсова, кроме четырех уничтоженных Ил-76, были повреждены несколько других самолетов. Сколько именно – по состоянию на 12.20, 30 августа невозможно сказать. Пока это выясняет разведка.
- В то же время источники 24 Канала Сообщают, что этот удар по аэропорту в Пскове был спецоперацией ГУР. Очевидно, можно вообще подытожить, что прошла она успешно.