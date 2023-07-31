"Атаковал помещение полиции": в Брянской области жалуются на "атаку" БПЛА

31 июля 2023, 02:09
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В России продолжается марафон "атак" неизвестных добрых беспилотников. Так, вечером 30 июля какой-то летательный аппарат якобы посетил город Трубчевск, что в Брянской области.

Об этом сообщают российские СМИ. Так, этот неизвестный БПЛА якобы "атаковал" местное отделение полиции, передает 24 Канал.

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Что известно об "атаке беспилотниками" в Брянской области

Российские пропагандисты пишут, что поначалу в них раздался "громкий хлопок" вблизи отделения полиции. Впоследствии стало известно, что в это здание якобы произошел "прилет".

В Брянской области "прилетело" в отделение полиции: смотрите видео

Очевидцы рассказали, что в результате "атаки БПЛА" якобы повреждения получила крыша здания, а также выбиты шесть окон. Кроме того, дорогу в районе здания якобы перекрыли, а там активно работают оперативные службы.

В отделении полиции в Трубчевске выбило окна: смотрите видео

Пропагандисты также сказали, что пострадавших в результате этой атаки якобы нет. В настоящее время неизвестно, что именно попало в это отделение полиции.

Недавно беспилотники "атаковали" Таганрог и Москву.

  • Вечером 30 июля громкие взрывы также раздались и у российского Таганрога. Тогда местные жители сообщали о "хлопке" и якобы "атаке беспилотниками".
  • Впоследствии стало известно, что в результате этой атаки повреждение получило дом и автомобиль. Местные пытались самостоятельно обуздать этот пожар.
  • Пропагандисты стали заявлять, что, вероятно, населенный пункт вблизи Таганрога атаковал вышедший из-под контроля российский беспилотник "Орион". Ведь в нескольких километрах от него расположена авиабаза.
  • До этого в Москве 30 июля ночью раздались мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что произошел прилет в комплекс "Москва-Сити".
  • Следует отметить, что в этом здании расположены три российских министерства. Так, в башне размещены минэкономразвития, минпромторг, минцифры страны агрессорки.
  • В воздушных силах прокомментировали атаку на Москву. Юрий Игнат заявил, что россияне получили то, что так давно хотели.

Автор: Владислав Кравцов