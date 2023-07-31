Про це повідомляють російські ЗМІ. Так, цей невідомий БпЛА нібито "атакував" місцевий відділок поліції, передає 24 Канал.

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Російські пропагандисти пишуть, що спочатку в них пролунала "гучна бавовна" поблизу відділку поліції. Згодом стало відомо, що у цю будівлю нібито відбувся "прильот".

У Брянській області "прилетіло" у відділок поліції: дивіться відео

Очевидці розповіли, що внаслідок "атаки БпЛА" буцімто пошкодження отримав дах будівлі, а також вибито шість вікон. Окрім того, дорогу в районі будівлі нібито перекрили, а там "активно" працюють оперативні служби.

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Пропагандисти також сказали, що постраждалих унаслідок цієї атаки нібито немає. Нараз достеменно невідомо, що саме втрапило у цей відділок поліції.

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