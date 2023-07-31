Про це повідомляють російські ЗМІ. Так, цей невідомий БпЛА нібито "атакував" місцевий відділок поліції, передає 24 Канал.
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Що відомо про "атаку безпілотниками" у Брянській області
Російські пропагандисти пишуть, що спочатку в них пролунала "гучна бавовна" поблизу відділку поліції. Згодом стало відомо, що у цю будівлю нібито відбувся "прильот".
У Брянській області "прилетіло" у відділок поліції: дивіться відео
Очевидці розповіли, що внаслідок "атаки БпЛА" буцімто пошкодження отримав дах будівлі, а також вибито шість вікон. Окрім того, дорогу в районі будівлі нібито перекрили, а там "активно" працюють оперативні служби.
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Пропагандисти також сказали, що постраждалих унаслідок цієї атаки нібито немає. Нараз достеменно невідомо, що саме втрапило у цей відділок поліції.
Нещодавно безпілотники "атакували" Таганрог і Москву
- Увечері 30 липня гучні вибухи також пролунали й біля російського Таганрога. Тоді місцеві жителі повідомляли про "бавовну" й нібито "атаку безпілотниками".
- Згодом стало відомо, що внаслідок цієї атаки пошкодження отримав будинок і автівка. Місцеві намагалися самостійно приборкати цю пожежу.
- Пропагандисти стали заявляти, що, ймовірно, населений пункт поблизу Таганрога атакував російський безпілотник "Оріон", який вийшов з-під контролю. Адже за кілька кілометрів від нього розташована авіабаза.
- До цього у Москві 30 липня вночі пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що відбувся приліт у комплекс "Москва-Сіті".
- Варто зазначити, що у цій будівлі розташовані три російських міністерства. Так, у вежі розміщено мінекономрозвитку, мінпромторг, мінцифри країни агресорки.
- У Повітряних силах прокоментували атаку на Москву. Юрій Ігнат заявив, що росіяни отримали те, що так давно хотіли.