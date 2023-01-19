Поквартирный обход и поиск свидетелей: в полиции рассказали о расследовании катастрофы в Броварах

Правоохранители выясняют все детали авиакатастрофы в Броварах. Полиция просит свидетелей падения вертолета предоставить все показания.

Представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова в комментарии для 24 Канала рассказала, что полиция собирает все показания очевидцев событий.

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Полиция призывает отозваться очевидцев катастрофы

По данным Прянишниковой, дело расследуется СБУ и ДБР. Полиция Киевщины продолжает проводить поквартирный обход домов по траектории движения вертолета. Также правоохранители устанавливают всех свидетелей и очевидцев происшествия, собирают и анализируют записи камер видеонаблюдения.

Мы еще раз обращаемся ко всем, кто стал очевидцем катастрофы, что-то видел или слышал и имеет соответствующие записи на камерах видеонаблюдения. Сообщайте об этом на линию "102". Это сейчас крайне важно,

– подчеркнула спикер.

"Информация о погибших пока остается неизменной: 14 погибших, среди которых один ребенок и имеем также 5 фрагментов тел", – добавила Прянишникова.

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