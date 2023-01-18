К месту авиакатастрофы в Броварах несут цветы и детские игрушки: эксклюзивный фоторепортаж

18 января 2023, 14:49
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Утром 18 января в Броварах на Киевщине упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибло высшее руководство МВД.

В результате авиакатастрофы в Броварах погибли 16 человек, среди них 3 детей. 22 человека получили повреждения.

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Фоторепортаж с места событий

Сейчас на месте падения вертолета продолжается спасательная операция. Местные сносят цветы к месту авиакатастрофы в Броварах. 24 Канал публикует эксклюзивные кадры с места происшествия.

Люди несут цветы к месту авиакатастрофы: фото Валентины Полищук

Что известно об авиакатастрофе в Броварах: главное

  • По информации мэра Броваров, авиакатастрофа произошла около 08:10 вблизи детского сада на улице Петлюры. В результате падения вертолета вспыхнул пожар.
  • В результате падения вертолета погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
  • По данным главного врача Броварской районной больницы Валентина Багнюка, в больницу было доставлено 24 человека – 10 детей и 14 взрослых. Сообщается, что 8 человек перевели в ожоговый центр в Киеве – 4 детей и столько же взрослых. В каком состоянии пострадали – читайте по ссылке.
  • В СБУ сообщили, что первой версией является нарушение правил полета непосредственно экипажем ГСЧС. Второй версией является неисправность самого вертолета, на борту которого находилось руководство МВД.
  • В то же время следствие не исключает умышленных действий по уничтожению вертолета. То есть речь идет о спланированном преступлении, которое привело к гибели людей.
  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что упавший вертолет принадлежит ГСЧС. По предварительной информации, во время падения вертолет задел детский сад, а затем улетел в направлении многоэтажки где и остановился.

Автор: Дарина Жданович