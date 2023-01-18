К месту авиакатастрофы в Броварах несут цветы и детские игрушки: эксклюзивный фоторепортаж

Утром 18 января в Броварах на Киевщине упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибло высшее руководство МВД.

В результате авиакатастрофы в Броварах погибли 16 человек, среди них 3 детей. 22 человека получили повреждения.

Достойно внимания Услышала ужасный гул и увидела красное пламя – журналистка 24 Канала о трагедии в Броварах

Фоторепортаж с места событий

Сейчас на месте падения вертолета продолжается спасательная операция. Местные сносят цветы к месту авиакатастрофы в Броварах. 24 Канал публикует эксклюзивные кадры с места происшествия.

Люди несут цветы к месту авиакатастрофы: фото Валентины Полищук

Что известно об авиакатастрофе в Броварах: главное