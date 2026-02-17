В Бурштыне – серия взрывов: ракеты ударили по Ивано-Франковской области, есть проблемы с теплом и водой
- Российские крылатые ракеты атаковали Ивано-Франковскую область, вызвав серию взрывов в Бурштыне.
- В Ивано-Франковской ОВА предупреждали об угрозе ракетного удара, есть перебои с водой и теплом.
Российские крылатые ракеты атаковали Ивано-Франковскую область Украины утром во вторник, 17 февраля. В результате этого серия взрывов прогремела в Бурштыне.
Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Незадолго до этого в ОВА предупреждали об угрозе ракетного удара.
Какова причина взрывов в Бурштыне?
Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили ориентировочно в 06:10. Причиной, по данным мониторинговых каналов, стало движение крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков, в направлении западных областей.
Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о движении крылатых ракет "Х-101" в направлении города Бурштын и Ивано-Франковска. Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила о воздушных целях в воздушном пространстве области.
Она призвала местных быть осторожными и находиться в безопасных местах. Уже в 07:08 сообщили, что в Бурштыне Ивано-Франковской области было громко. Впоследствии количество взрывов возросло, враг нанес серии ударов.
Серия взрывов в Бурштыне на Ивано-Франковщине, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Незадолго после взрывов появилась информация о том, что в квартирах жителей Бурштына прекратилось централизованное теплоснабжение и подача горячей воды. Местные власти пока соответствующую ситуацию не комментировали.
Когда Бурштын был под атакой раньше?
Напомним, 7 февраля во время массированной дроновой атаки и после пусков врагом крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря россияне атаковали Ивано-Франковск и Бурштын, в городах тогда прогремели взрывы.
Впоследствии военный эксперт Роман Свитан, комментируя атаку, рассказал 24 Каналу, что целью тогда была Бурштынская ТЭС, которая фактически является энергетическим островом, соединяющим Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.
Что известно о ночной атаке?
- Напомним, ночью из России вылетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Враг осуществил пуски крылатых ракет "Х-101", уже утром цели попали в воздушное пространство Украины и двигались в направлении западных областей.
- Впоследствии Львовская ОВА сообщила о о движении воздушных целей в направлении региона из Тернопольской области. Но впоследствии руководитель ОВА Максим Козицкий сообщил, что информации о вражеских ракетах в области больше нет.
- Отметим, до этого 17 февраля во Львовской области были слышны взрывы во время отражения дроновой атаки. Областная военная администрация и городской голова не сообщали о каких-либо последствиях из-за российского удара.