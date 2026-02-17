В Бурштыне – серия взрывов: ракеты ударили по Ивано-Франковской области, есть проблемы с теплом и водой

Российские крылатые ракеты атаковали Ивано-Франковскую область Украины утром во вторник, 17 февраля. В результате этого серия взрывов прогремела в Бурштыне.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Незадолго до этого в ОВА предупреждали об угрозе ракетного удара.

Какова причина взрывов в Бурштыне?

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили ориентировочно в 06:10. Причиной, по данным мониторинговых каналов, стало движение крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков, в направлении западных областей.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о движении крылатых ракет "Х-101" в направлении города Бурштын и Ивано-Франковска. Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила о воздушных целях в воздушном пространстве области.

Она призвала местных быть осторожными и находиться в безопасных местах. Уже в 07:08 сообщили, что в Бурштыне Ивано-Франковской области было громко. Впоследствии количество взрывов возросло, враг нанес серии ударов.

Серия взрывов в Бурштыне на Ивано-Франковщине, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Незадолго после взрывов появилась информация о том, что в квартирах жителей Бурштына прекратилось централизованное теплоснабжение и подача горячей воды. Местные власти пока соответствующую ситуацию не комментировали.

Когда Бурштын был под атакой раньше?

Напомним, 7 февраля во время массированной дроновой атаки и после пусков врагом крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря россияне атаковали Ивано-Франковск и Бурштын, в городах тогда прогремели взрывы.

Впоследствии военный эксперт Роман Свитан, комментируя атаку, рассказал 24 Каналу, что целью тогда была Бурштынская ТЭС, которая фактически является энергетическим островом, соединяющим Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.

