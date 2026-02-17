Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Бурштыне – серия взрывов: ракеты ударили по Ивано-Франковской области, есть проблемы с теплом и водой
17 февраля, 07:13
3
Обновлено - 08:08, 17 февраля

В Бурштыне – серия взрывов: ракеты ударили по Ивано-Франковской области, есть проблемы с теплом и водой

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Российские крылатые ракеты атаковали Ивано-Франковскую область, вызвав серию взрывов в Бурштыне.
  • В Ивано-Франковской ОВА предупреждали об угрозе ракетного удара, есть перебои с водой и теплом.

Российские крылатые ракеты атаковали Ивано-Франковскую область Украины утром во вторник, 17 февраля. В результате этого серия взрывов прогремела в Бурштыне.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Незадолго до этого в ОВА предупреждали об угрозе ракетного удара.

Смотрите также Ударные БПЛА и ракеты атакуют Украину, тревога во всех областях: где сейчас угроза 

Какова причина взрывов в Бурштыне?

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили ориентировочно в 06:10. Причиной, по данным мониторинговых каналов, стало движение крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков, в направлении западных областей.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о движении крылатых ракет "Х-101" в направлении города Бурштын и Ивано-Франковска. Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила о воздушных целях в воздушном пространстве области.

Она призвала местных быть осторожными и находиться в безопасных местах. Уже в 07:08 сообщили, что в Бурштыне Ивано-Франковской области было громко. Впоследствии количество взрывов возросло, враг нанес серии ударов.

Серия взрывов в Бурштыне на Ивано-Франковщине, сообщают корреспонденты Суспильного, 
– говорится в сообщении.

Незадолго после взрывов появилась информация о том, что в квартирах жителей Бурштына прекратилось централизованное теплоснабжение и подача горячей воды. Местные власти пока соответствующую ситуацию не комментировали.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Когда Бурштын был под атакой раньше?

Напомним, 7 февраля во время массированной дроновой атаки и после пусков врагом крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря россияне атаковали Ивано-Франковск и Бурштын, в городах тогда прогремели взрывы.

Впоследствии военный эксперт Роман Свитан, комментируя атаку, рассказал 24 Каналу, что целью тогда была Бурштынская ТЭС, которая фактически является энергетическим островом, соединяющим Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.

Что известно о ночной атаке?

  • Напомним, ночью из России вылетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Враг осуществил пуски крылатых ракет "Х-101", уже утром цели попали в воздушное пространство Украины и двигались в направлении западных областей.
  • Впоследствии Львовская ОВА сообщила о о движении воздушных целей в направлении региона из Тернопольской области. Но впоследствии руководитель ОВА Максим Козицкий сообщил, что информации о вражеских ракетах в области больше нет.
  • Отметим, до этого 17 февраля во Львовской области были слышны взрывы во время отражения дроновой атаки. Областная военная администрация и городской голова не сообщали о каких-либо последствиях из-за российского удара.