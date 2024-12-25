В Бурштине раздалась серия взрывов: там расположена ТЭС
Россия пытается попасть по Бурштынской ТЭС. В городе слышали взрывы.
Утром Россия начала массированный ракетный обстрел Украины. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг нацелился на энергетические объекты, передает 24 Канал.
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Враг ударил по Бурштыну
Около 07:21 Воздушные силы сообщили о движении крылатой ракеты с Тернопольщины в направлении Бурштына во Франковщине. Впоследствии местные каналы сообщили о взрывах в городе.
Мониторы пишут о движении новых ракет в направлении Янтаря и Франковска.
По меньшей мере, 8 взрывов в Бурштыне Ивано-Франковской области.
– сообщил депутат Игорь Зинкевич.
Мэр Ивано-Франковска предупредил о работе ПВО и возможных перебоях с электричеством.
По состоянию на 07.40 в Ивано-Франковске и Бурштыне прозвучала еще серия взрывов.
Справка: По состоянию на конец июня 2024 года Бурштынская ТЭС потерпела более 12 ракетных атак, в результате которых потерпела чрезвычайно сильные разрушения.
Заметим, что в связи с массированной ракетной атакой Укрэнерго ввело экстренные отключения света.