В Центре и Севере Украины объявляли тревогу из-за ракетной опасности

27 сентября 2023, 12:10
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В нескольких областях центральной и северной Украины объявляли о воздушной тревоге. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Об опасности объявили ориентировочно в 12:04 27 сентября. Местные власти призвали людей немедленно пройти в укрытие.

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В каких областях объявляли о воздушной тревоге

"Красными" на карте были:

  • Винницкая;
  • Житомирская;
  • Черкасская;
  • Киевская;
  • Черкасская;
  • Кировоградская;
  • Полтавская;
  • Черниговская;
  • Сумская области.


Как выглядела карта тревог в Украине / Скриншот 24 Канала

Ракетная опасность, где объявлена воздушная тревога!
– предупредили военные ориентировочно в 12:10 27 сентября.

Уже ориентировочно в 12:17 прозвучали отбои воздушной тревоги во всех объявленных областях. Тревога продолжается только в Луганской области и Крыму, где опасность не проходит с 4 апреля и 11 декабря соответственно.

Воздушные силы ВСУ в 12:20 объявили об отбое ракетной опасности. То есть людям можно выходить из укрытий.

Россия обстреляла "Шахедами" минувшей ночью: коротко

  • Россия в ночь на 26 сентября атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Наталья Гуменюк рассказывала, что атака была направлена на портовую и пограничную инфраструктуру Подунавья. В результате попадания там пострадали двое водителей, которым оказали медицинскую помощь.
  • Глава Одесской ОВА заявил, что Кремль попал в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе. По словам Олега Кипера, враг повредил здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись, но пожар ликвидировали.
  • Из-за российской атаки не работал пункт пропуска "Орловка" между Украиной и Румынией. Впоследствии он возобновил работу. Однако взрывы там ночью видели с румынского берега Дуная.
Автор: Діана Квасневська