В центре Петербурга автобус с пассажирами упал в реку: момент попал на видео

В российском Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойка. В салоне находилось около 20 человек.

Автобус упал в реку после ДТП. По предварительной информации, удалось достать всех пассажиров автобуса, есть погибшие. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойка

В центре Санкт-Петербурга автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Предварительно, водителю автобуса стало плохо за рулем. Он выехал на встречку полосу, снес несколько ограждений, зацепил две машины, сделал крюк и слетел в воду. В салоне находилось около 20 пассажиров.

Камеры зафиксировали момент падения автобуса в реку: смотрите видео

Местный губернатор Александр Беглов сообщил, что на месте аварии работают сотрудники МЧС, администрация города, службы скорой помощи. Спасатели пытаются реанимировать людей прямо на крыше затонувшего автобуса.

Людей пытаются реанимировать на крыше автобуса: смотрите видео

По предварительной информации, спасатели достали всех пассажиров утонувшего автобуса. Удалось спасти 8 человек, около 10 человек выбрались самостоятельно.

Сейчас количество жертв выросло до шести, ранее также сообщалось, что четверо пассажиров находят в состоянии клинической смерти.

Момент спасательной операции / Фото российских СМИ