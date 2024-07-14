В части областей тревога: Кировоградщине угрожает "Шахед"

Россия продолжает атаковать Украину с воздуха. В частности, в части областей снова объявили воздушную тревогу.

В ряде украинских регионов прозвучали сирены. До объявления отбоев лучше находиться в укрытиях.

Смотрите также Взрывы на Сумщине: над областью сбили крылатую ракету

В части областей – воздушная тревога

Сигнал об опасности нельзя игнорировать. До отмены опасности нужно находиться в убежище или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь. поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.