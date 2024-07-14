В части областей тревога: Кировоградщине угрожает "Шахед"
Россия продолжает атаковать Украину с воздуха. В частности, в части областей снова объявили воздушную тревогу.
В ряде украинских регионов прозвучали сирены. До объявления отбоев лучше находиться в укрытиях.
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В части областей – воздушная тревога
Сигнал об опасности нельзя игнорировать. До отмены опасности нужно находиться в убежище или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь. поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
Воздушные силы сообщили, что дрон продолжает движение на Кировоградщину. Позже написали про ударный дрон, который держит курс на Кривой Рог. Официально сообщили о ракетной угрозе.
Он продолжает движение
"Шахед" на Кривой Рог
Воздушные силы об опасности с Севера
Воздушные силы сообщили, что дрон продолжает движение на Кировоградщину.
Позже написали про ударный дрон, который держит курс на Кривой Рог.
Официально сообщили о ракетной угрозе.