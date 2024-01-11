В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка
В чеченском городе Шали вспыхнул штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка. В 2022 году его солдаты отказывались выполнять боевые задания на войне в Украине.
Российские телеграм-каналы сообщили о пожаре ориентировочно перед 11 часами 11 января. Они также отметили, что военные этого полка воюют в Украине с 2022 года, пишет 24 Канал.
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Что известно о пожаре в штабе полка
Штаб сгорел, где все документы. Все-все…
– рассказал очевидец пожара.
В российских телеграм-каналах пишут, что не было официального сообщения от МЧС Чечни.
В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка: смотрите видео
В российских телеграм-каналах отметили, что пожар произошел утром 11 января 2024 года. В частности, там полностью сгорело здание штаба и, соответственно, все документы, которые были в помещении. Также сгорели припаркованные рядом автомобили.
Что известно о штабе и 70-м гвардейском мотострелковом полке России
- Российские телеграм-каналы написали, что 70 гвардейский мотострелковый полк России с 2022 года участвует в войне в Украине. Именно в город Шали в 70 полк свозили контрактников со всей России, в том числе из Нижегородской области.
- В мае 2022 года солдаты этого полка отказывались участвовать в боевых действиях в Украине. В частности, несколько подразделений полка отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их обратно в Россию. Однако российское командование на военных не обращало внимание и пыталось скрыть этот факт.
- Более того, наша разведка рассказывала, что вражеское командование отправляло заявляющих о своих требованиях на наиболее опасные участки боевых действий, а чтобы выявить наиболее инициативных – приобщали к ним сотрудников ФСБ.
- Андрей Цаплиенко недавно рассказывал о пленном оккупанте, родом из Непала и воевавшем в составе 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
- Следует заметить, что бывшие военнослужащие 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады одними из первых присоединились к легиону "Свобода России", который воюет против режима Владимира Путина.