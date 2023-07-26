В Праге на здании семьи главного производителя российских ракет показывают обстрелы городов Украины
Источник:Радио Свобода
На здание семьи главного ракетостроителя России в Чехии вывели проекцию по видео обстрелам украинских территорий. В частности, компания россиянина производит ракеты, нанесшие удар по Умани и ТЦ в Кременчуге.
Несмотря на то, что ракеты Обносова уничтожают украинские города, его семья продолжает проживать и строить бизнес в Чехии.
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Что происходило у дома семьи палача
Борис Обносов является генеральным директором российской компании "Тактическое ракетное вооружение", активно производящей ракеты для уничтожения украинских городов. Семья террориста до сих пор спокойно проживает в столице Чехии – Праге.
В знак протеста на дом семьи Обносова была выведена проекция с кадрами разрушений и количеством жертв обстрелов российскими ракетами городов Украины. В частности, компания россиянина производит ракеты. Х-101 и Х-22, которыми ударили по Умани и ТЦ в Кременчуге. В Умани от российских ракет погибли 24 человека, в Кременчуге — более 20 человек.
Акция протеста у дома семьи террориста в Чехии: смотрите видео
На акцию пришли несколько десятков неравнодушных украинцев и чехов. Во время протеста у дома семьи путиниста звучала сирена, а люди скандировали "Russia is a terrrorist state".
Президент Чехии в ответ на вопрос, почему семья Обносова продолжает проживать в Чехии, отметил, что нет законного способа запретить им находиться в стране.
Что известно о семье Обносова
- Ранее оказалось, что дома за 6 миллионов евро в Чехии проживает дочь и зять Обносова – Ольга и Ростислав Зориковы. Именно на этот дом вывели видео обстрелы украинских городов. Также стало известно, что зять террориста владеет пентхаусом 140-метровым пентхаусом стоимостью более миллиона евро – также в Чехии.
- Ольга Зорикова также владеет долей в компании, поставляющей "Тактическому ракетному вооружению" запчасти для производства ракет.
- Общая сумма активов бизнеса в Чехии составляет 188 миллионов крон. Их компании занимаются строительной деятельностью и сдачей в аренду недвижимости, квартир и нежилых помещений.