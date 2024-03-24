"Будто бег на дорожке": политолог объяснил сложные процессы США по оказанию помощи Украине

Более полугода в Соединенных Штатах Америки не могут одобрить военную помощь для Украины. В этом виновата исключительно политическая система. Здесь нет хороших демократов и плохих республиканцев, или же наоборот.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, подчеркнув, что если бы в Конгрессе было консолидированное понимание того, что для всех есть резкая необходимость оказания помощи Украине, то нас бы не запускали по "спирали путешествий" политическими особенностями американской системы.

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Одобрение помощи Украине – бег на дорожке

Политолог вспомнил, что сначала в США заявили, что решат вопрос с финансированием бюджета, а дальше обязательно вернутся к помощи Украине.

Затем сказали, что прежде всего нужно решить проблему миграционного кризиса на границе с Мексикой, и только после – вопрос о финансировании Киева.

Впоследствии начались дискуссии вокруг того, должна ли быть помощь для Украины, Израиля и Тайваня в одном пакете или в разных.

Если с Тайванем, то говорится уже о том, что США не отгрузили оплаченную продукцию на 18 миллиардов долларов. А СМИ пишут, что Си Цзиньпин должен начать войну в 2027 году, поэтому помощь нужно интенсифицировать.

Если с Израилем, то говорится о том, продолжают ли США поддерживать Иерусалим, или смотрят на ситуацию с негуманным поведением на территории Сектора Газа.

Далее началась гонка по выборам президента США. Дональд Трамп предложил предоставлять не грантовую помощь Украине, а кредиты. Инициативу поддержал спикер Палаты представителей Майк Джонсон и уже начал разрабатывать соответствующий документ.

Путь Украины в НАТО – это как бег на улице, когда у тебя есть конечная точка, до которой ты добежишь. (А помощь Украине – 24 Канал) – это как бег на дорожке, где можно бесконечно долго бежать и не добегать до результата, кроме собственного истощения или отсутствия необходимости уже продолжать бег,

– сказал Вигиринский.

В каждом пакете помощи для Украины есть расходы

За весь период полномасштабной войны США предоставили Украине примерно 120 миллиардов долларов. Однако в этих пакетах содержится целая совокупность расходов, которые непосредственного отношения к Киеву не имеют, но усиливают обороноспособность НАТО и Америки в Западной Европе.

Там также есть проверка и аудит логистических цепей или военных частей, например в Германии. Республиканцы говорят, чтобы эти отчеты убрали и оставили только то, что касается Украины. В свою очередь, демократы утверждают, что нужно поддерживать партнеров.

Политолог отметил, что в пакет помощи размером 61 миллиард долларов, который готовился для Украины, также входят расходы, связанные со строительством военной базы НАТО на территории Болгарии.

Сейчас сложно сказать, насколько Украина приблизилась к выделению средств в США. Документ проголосован в Сенате, далее такая же процедура должна состояться в Палате представителей. Однако ее спикер Майк Джонсон отказался ставить на голосование законопроект.

Если состоится голосование за отставку Джонсона, что инициировала Тейлор Грин, то не будет спикера. Нет спикера – ничего на голосование не ставится. Ничего на голосование не ставится – пауза на месяц или два. И в этом кто виноват? Политическая система,

– констатировал Андрей Вигиринский.

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