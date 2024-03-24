Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, наголосивши, що якби у Конгресі було консолідоване розуміння того, що для усіх є різка необхідність надання допомоги Україні, то нас би не запускали по "спіралі подорожей" політичними особливостями американської системи.
Дивіться також Колючий дріт Трампа: що не так з історією про "війну в Техасі" та масове вторгнення мігрантів
Схвалення допомоги Україні – біг на доріжці
Політолог пригадав, що спочатку у США заявили, що розв'яжуть питання з фінансуванням бюджету, а далі обов'язково повернуться до допомоги Україні.
Потім сказали, що насамперед потрібно розв'язати проблему міграційної кризи на кордоні з Мексикою, і лише після – питання про фінансування Києва.
Згодом почалися дискусії навколо того, чи має бути допомога для України, Ізраїлю та Тайваню в одному пакеті чи в різних.
Якщо з Тайванем, то мовиться вже про те, що США не відвантажили оплачену продукцію на 18 мільярдів доларів. А ЗМІ пишуть, що Сі Цзіньпін має розпочати війну у 2027 році, тому допомогу потрібно інтенсифікувати.
Якщо з Ізраїлем, то мовиться про те, чи США продовжують підтримувати Єрусалим, чи дивляться на ситуацію з негуманною поведінкою на території Сектора Гази.
Далі почалися перегони щодо виборів президента США. Дональд Трамп запропонував надавати не грантову допомогу Україні, а кредити. Ініціативу підтримав спікер Палати представників Майк Джонсон та вже почав розробляти відповідний документ.
Шлях України в НАТО – це наче біг на вулиці, коли у тебе є кінцева точка, до якої ти добіжиш. (А допомога Україні – 24 Канал) – це ніби біг на доріжці, де можна нескінченно довго бігти й не добігати до результату, крім власного виснаження чи відсутності необхідності уже продовжувати біг,
– сказав Вігірінський.
У кожному пакеті допомоги для України є видатки
За весь період повномасштабної війни США надали Україні приблизно 120 мільярдів доларів. Однак у цих пакетах міститься ціла сукупність видатків, які безпосереднього відношення до Києва не мають, але посилюють обороноздатність НАТО та Америки у Західній Європі.
Там також є перевірка та аудит логістичних ланцюгів або військових частин, як-от у Німеччині. Республіканці кажуть, щоб ці звіти прибрали та залишили лише те, що стосується України. Своєю чергою, демократи стверджують, що потрібно підтримувати партнерів.
Політолог зауважив, що в пакет допомоги розміром 61 мільярд доларів, який готувався для України, також входять видатки, пов'язані з будівництвом військової бази НАТО на території Болгарії.
Наразі складно сказати, наскільки Україна наблизилася до виділення коштів у США. Документ проголосований у Сенаті, далі така ж процедура має відбутися у Палаті представників. Однак її спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування законопроєкт.
Якщо відбудеться голосування за відставку Джонсона, що ініціювала Тейлор Грін, то не буде спікера. Немає спікера – нічого на голосування не ставиться. Нічого на голосування не ставиться – пауза на місяць або два. І в цьому хто винен? Політична система,
– констатував Андрій Вігірінський.
Допомога Україні від США: останні новини
- У четвер, 21 березня, спікер Палати представників США Майк Джонсон запевнив, що вже найближчим часом буде розглянуто питання надання допомоги союзникам Сполучених Штатів, зокрема й Україні. Бюджетні питання після суворих перемовин вже практично погоджені і повинні бути ухвалені цього тижня.
- Водночас після 22 березня у засіданнях Палати представників починається двотижнева перерва, тому до законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, найімовірніше, перейдуть на раніше 8 квітня.
- У середу, 20 березня, під час візиту до Києва, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що Вашингтон вірить у перемогу України у повномасштабній війні проти Росії. Він заявив, що великий пакет допомоги США, який місяцями блокували республіканці, "потрапить в Україну" і пообіцяв, що підтримка Вашингтона продовжиться.
- У вівторок, 19 березня під час засідання Контактної групи з військової допомоги Києву голова міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що коаліція не допустить, щоб Україна програла у повномасштабній війні Росії.