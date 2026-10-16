В Черкассах прозвучала серия взрывов, в Умани – прилет в многоэтажку, есть раненые

Россия атакует Украину реактивными дронами. Под ударами оказалась Черкасщина.

Ночью и утром в Черкассах несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за опасности дронов.

Какие последствия атаки на Черкассы?

Около 06:07 в Черкассах раздался взрыв. Предыдущий взрыв слышали около 04:51. Тогда Воздушные силы сообщали о приближении к городу реактивного БПЛА с севера.

Пока официальной информации о последствиях атаки на Черкассы нет.

В то же время в ОВА подытожили удар России по области в целом.

В Умани в результате падения БПЛА возник пожар в многоэтажке. Также разрушен сторожевой дом рядом: из-под завалов спасен мужчина.

Пока известно о 5 пострадавших. Трое госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте.

На другой локации загорелись торговые склады. Пожар локализовали.

Последствия удара по Черкасщине / Фото ОВА

В течение ночи и утра взрывы раздавались и в других регионах, преимущественно на западе Украины. Громко было в Ивано-Франковске, Луцке и Ровно. Снова под атакой находился Киев.

Ранее стало известно, что Россия через шесть недель построила под Ростовом новую базу для запуска реактивных беспилотников площадью почти в квадратный километр.

Она сможет обеспечить запуск более 100 дронов в сутки. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные Reuters.

База расположена в 3,5 километрах от авиабазы ​​"Миллерово", что может обеспечивать ей прикрытие ПВО. На территории уже обустроили восемь пусковых платформ для дронов "Герань-4" и "Герань-5".