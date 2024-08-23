В Черкассах прогремели взрывы

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В этот раз под ударом оказались Черкассы.

В ночь на 23 августа Россия запустила "Шахеды" по Украине. Сообщают о взрывах в Черкассах.

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В Черкасской области громко

Об этом сообщают корреспонденты Общественного. пока неизвестно никаких деталей о взрывах. Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец написал, что в области работает противовоздушная оборона.

Ранее Воздушные силы объявили воздушную тревогу в регионе из-за угрозы ударных БпЛА. Так же впоследствии сообщили об угрозе использования баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы писали о баллистической цели, которая двигалась на город. Также там отметили, что взрывы прогремели в Черкасском районе. Предварительно, по их информации, это были северокорейские ракеты KN-23.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Кроме этого, 22 августа взрывы слышали также и в Сумской области. Там в результате вражеского обстрела повреждены дома. Также ранения получила женщина, которая приехала к бабушке и была во дворе, когда произошел прилет. Вероятно, Россия нанесла очередной удар управляемой авиационной бомбой.

Позже взрывы в регионе прозвучали во второй раз, о них сообщили корреспонденты Общественного. Сейчас в отношении этого взрыва нет никаких деталей.

В общем, Россия в последнее время активизировала обстрелы Сумщины. В частности, 21 августа российские оккупанты ударили по Сумской области ракетами, беспилотниками и атаковали из артиллерии. К сожалению, вспыхнул пожар.

Спасатели сообщили, что огонь удалось ликвидировать. Председатель Дружбовской общины Евгений Харитонов рассказал Общественному, что Россия 5 часов обстреливала город Дружба Сумской области.

В воскресенье, 18 августа, россияне сбросили КАБ на город Белополье Сумской области. В результате удара один человек погиб и еще три получили ранения, в частности 11-летняя девочка.

Днем ранее, 17 августа, российская армия нанесла ракетный удар по Сумах. По данным горсовета, два человека травмированы, повреждены 10 домов и более 50 автомобилей, 369 окон и 4 дверей.