Вночі проти 23 серпня Росія запустила "Шахеди" по Україні. Повідомляють про вибухи у Черкасах.

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На Черкащині гучно

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. наразі невідомо жодних деталей про вибухи. Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що в області працює протиповітряна оборона.

Раніше Повітряні сили оголосили повітряну тривогу в регіоні через загрозу ударних БпЛА. Так само згодом сповістили про загрозу використання балістичного озброєння.

Моніторингові канали писали про балістичну ціль, яка рухалась на місто. Також там зазначили, що вибухи прогриміли у Черкаському районі. Попередньо, за їхньою інформацією, це були північнокорейські ракети KN-23.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Крім цього, 22 серпня вибухи чули також і у Сумській області. Там внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинки. Також поранення зазнала жінка, яка приїхала до бабусі та була на подвір'ї, коли стався приліт. Ймовірно, Росія завдала чергового удару керованою авіаційною бомбою.

Пізніше вибухи в регіоні пролунали вдруге.Про них повідомили кореспонденти Суспільного. Наразі стосовно цього вибуху немає жодних деталей.

Загалом, Росія останнім часом активізувала обстріли Сумщини. Зокрема, 21 серпня російські окупанти вдарили по Сумській області ракетами, безпілотниками та атакували з артилерії. На жаль, спалахнула пожежа.

Рятувальники повідомили, що вогонь вдалось ліквідувати. Голова Дружбівської громади Євген Харитонов розповів Суспільному, що Росія 5 годин обстрілювала місто Дружба Сумської області.

У неділю, 18 серпня, росіяни скинули КАБ на місто Білопілля Сумської області. Внаслідок удару одна людина загинула та ще три зазнали поранень, зокрема 11-річна дівчинка.

Днем раніше, 17 серпня, російська армія завдала ракетного удару по Сумах. За даними міськради, двоє людей травмовані, пошкоджено 10 будинків і понад 50 автомобілів, 369 вікон і 4 дверей.