"Нам достаточно своих": в Черновцах избавились от последнего памятника Пушкину

В Украине продолжают сносить российские памятники. В частности, в Черновцах наконец-то избавились от последнего Пушкина.

Всего в городе были 2 таких памятника. Первый был демонтирован в ноябре этого года.

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В Черновцах снесли памятник Пушкину

В Черновцах 23 декабря был демонтирован второй и последний в городе памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Лишились последнего памятника Пушкину. Нам достаточно своих великих художников и героев,

– сообщили в горсовете.

Городской голова Роман Кличук заметил, что в Черновцах последовательно избавляются от советского хлама.

"В этот раз под демонтаж попал уже последний памятник "великому руzzzкому поэту" Пушкину. Чужих героев нам не нужно, достаточно имеем своих", - написал мэр.

Смотрите видео, как сносили памятник Пушкину

Где еще сносят советские памятники