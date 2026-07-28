На Буковине мужчина открыл огонь по полицейским: в области проходит спецоперация
Во вторник, 28 июля, около 07:45 в селе Иживцы Черновицкого района произошла стрельба. Мужчина ранил двух полицейских.
Злоумышленника разыскивают. Об этом сообщили в Национальной полиции.
Что известно об инциденте?
В селе Еживец полиция проводила обыск в доме 54-летнего мужчины в рамках дела по статье о незаконном обращении с оружием. Во время процедуры мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья и скрылся в сторону леса.
В результате стрельбы ранения получили двое правоохранителей. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Во время проведения процессуальных мероприятий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, после чего скрылся в сторону лесного массива,
– заявили в полиции.
Для задержания правонарушителя на территории Черновицкой области начата специальная полицейская операция. К поисковым мероприятиям привлечены необходимые силы и средства правоохранительных органов.
В полиции призвали граждан быть бдительными и не пытаться самостоятельно задержать вооруженного злоумышленника. По имеющимся данным, мужчина может быть вооружен и представлять опасность.
Злоумышленник, открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов / Фото Нацполиции
Каковы последние новости о преступлениях в Украине?
Вечером 24 июля в Ужгороде местные жители услышали выстрелы и заметили подозрительного мужчину. После начала специальной операции полиция задержала стрелявшего.
Также в Черниговской области правоохранители задержали женщину, которая пыталась передать военным на блокпосту самодельное взрывное устройство, замаскированное под бургер из McDonald's. Злоумышленницу задержали, и трагедии удалось избежать.