Депутаты Черновицкого облсовета запретили деятельность УПЦ МП

На сессии областного совета 16 мая депутаты приняли решение о запрещении деятельности УПЦ МП на территории Черновицкой области. За это проголосовали 40 народных избранников.

Таким образом, деятельность религиозных организаций, имеющих доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором, запрещена на территории области. Депутаты обратились в Верховную Раду для определения соответствующих законопроектов.

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В документе говорится, что рекомендации получила и областная государственная администрация. В частности, поручено провести анализ и принять соответствующие меры по законности использования культовых зданий и имущества государственной собственности, переданных в собственность религиозным организациям УПЦ МП.

Решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Черновицкой области" будет направлено всем главам территориальных общин края к сведению и учету в работе,

– говорится в обращении.

Отмечают, что председателям общин рекомендуют прекратить договоры аренды недвижимого имущества, земельных участков с религиозными организациями, имеющими связь со страной-агрессором, и запреты на пользование имуществом, которые являются собственностью сельских, поселковых, городских территориальных общин.

Напомним, что соответствующее решение ранее было принято в Черновцах. УПЦ МП лишили права пользования 22 земельными участками в общине. "За" проголосовали 28 депутатов.

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