Депутаты Черновицкого облсовета запретили деятельность УПЦ МП
Источник:Черновицкий областной совет
На сессии областного совета 16 мая депутаты приняли решение о запрещении деятельности УПЦ МП на территории Черновицкой области. За это проголосовали 40 народных избранников.
Таким образом, деятельность религиозных организаций, имеющих доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором, запрещена на территории области. Депутаты обратились в Верховную Раду для определения соответствующих законопроектов.
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В документе говорится, что рекомендации получила и областная государственная администрация. В частности, поручено провести анализ и принять соответствующие меры по законности использования культовых зданий и имущества государственной собственности, переданных в собственность религиозным организациям УПЦ МП.
Решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Черновицкой области" будет направлено всем главам территориальных общин края к сведению и учету в работе,
– говорится в обращении.
Отмечают, что председателям общин рекомендуют прекратить договоры аренды недвижимого имущества, земельных участков с религиозными организациями, имеющими связь со страной-агрессором, и запреты на пользование имуществом, которые являются собственностью сельских, поселковых, городских территориальных общин.
Напомним, что соответствующее решение ранее было принято в Черновцах. УПЦ МП лишили права пользования 22 земельными участками в общине. "За" проголосовали 28 депутатов.
Где еще запретили деятельность УПЦ МП
- 27 апреля в Житомирской области запретили деятельность УПЦ МП на территории региона. Соответствующее решение было принято на сессии депутатами облсовета. Также облсовет поддержал обращение к власти о расторжении договоров аренды с УПЦ МП.
- 26 апреля в Сумах состоялось заседание сессии горсовета, во время которого депутаты голосовали за решение о лишении УПЦ МП права пользоваться землями общества. Инициаторами выступили фракции "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Родина" и "Сила и честь".
- Кроме того, в Тернополе решили запретить право на использование земельного участка УПЦ МП. Соответствующее решение было принято депутатами.
- Детальнее о запрете УПЦ МП в Украине – читайте в материале 24 Канала.