Таким чином, діяльність релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок з країною-агресором, заборонена на території області. Депутати звернулись до Верховної Ради для визначення відповідних законопроєктів.
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У документі йдеться, що відповідні рекомендації отримала й обласна державна адміністрація. Зокрема, доручено здійснити аналіз та вжити відповідних заходів щодо законності використання культових будівель та майна державної власності, переданих у власність релігійним організаціям УПЦ МП.
Рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області" буде надіслано усім головам територіальних громад краю до відома та врахування в роботі,
– йдеться у зверненні.
Зазначають, що головам громад рекомендують припинити договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок з релігійними організаціями, які мають зв'язок з країною-агресором, та заборони користування майном, що є власністю сільських, селищних, міських територіальних громад.
Нагадаємо, що відповідне рішення раніше ухвалили в Чернівцях. УПЦ МП позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. "За" проголосували 28 депутатів.
Де ще заборонили діяльність УПЦ МП
- 27 квітня у Житомирській області заборонили діяльність УПЦ МП на території регіону. Відповідне рішення ухвалили на сесії депутати облради. Також облрада підтримала звернення до влади про розірвання договорів оренди з УПЦ МП.
- 26 квітня у Сумах відбулося засідання сесії міськради, під час якого депутати голосували за рішення щодо позбавлення УПЦ МП права користуватися землями громади. Ініціаторами виступили фракції "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина" та "Сила і честь".
- Крім того, у Тернополі вирішили заборонити право на користування земельною ділянкою УПЦ МП. Відповідне рішення ухвалили депутати.
- Детальніше про заборону УПЦ МП в Україні – читайте у матеріалі 24 Каналу.