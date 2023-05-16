Таким чином, діяльність релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок з країною-агресором, заборонена на території області. Депутати звернулись до Верховної Ради для визначення відповідних законопроєктів.

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У документі йдеться, що відповідні рекомендації отримала й обласна державна адміністрація. Зокрема, доручено здійснити аналіз та вжити відповідних заходів щодо законності використання культових будівель та майна державної власності, переданих у власність релігійним організаціям УПЦ МП.

Рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області" буде надіслано усім головам територіальних громад краю до відома та врахування в роботі,

– йдеться у зверненні.

Зазначають, що головам громад рекомендують припинити договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок з релігійними організаціями, які мають зв'язок з країною-агресором, та заборони користування майном, що є власністю сільських, селищних, міських територіальних громад.

Нагадаємо, що відповідне рішення раніше ухвалили в Чернівцях. УПЦ МП позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. "За" проголосували 28 депутатів.

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