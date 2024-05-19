В ЦПАУ Киева начали обновлять данные военнообязанных
Источник:Киевский городской совет
В Центрах предоставления административных услуг в Киеве уже можно обновлять военно-учетные данные. Услуга доступна с 18 мая.
Вечером, 18 мая, директор Центра предоставления административных услуг Наталья Шамрай рассказала, что услугой уже воспользовались 850 человек. Перед этим в Минцифры рассказывали, как обновить учетные данные в ЦНАПе.
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В ЦНАПах Киева можно обновить данные
Наталья Шамрай рассказала, что из 850 человек, которые воспользовались услугой, 739 военнообязанных – уже получили подтверждение в форме выписки из системы.
По словам чиновницы:
- в первый день предоставления услуги система работала стабильно,
- проблем с процедурой не возникало.
Все, кто сегодня (18 мая – 24 Канал) обратился за обновлением данных в ЦНАП, – получили услугу. Процедура занимает не более 10 минут,
– рассказала директор ЦПАУ.
Кстати, с 18 мая по 16 июля 2024 года военнообязанные должны обновить военно-учетные данные. Это можно сделать в:
- Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
- Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- приложении Резерв+ или электронном кабинете.
Коротко о новом законе о мобилизации
- 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он предусматривает, что военнообязанные с 18 до 60 лет должны обновить свои данные и носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или представителей ТЦК и СП.
- Кроме того, обновленные документы будут иметь VIN-код. По нему смогут специальными приборами считать данные и получить доступ к личному делу военнообязанного в электронной форме.
- Более того, в Минобороны объяснили, что те, кто не обновит данные до 16 июля 2024 года, будут привлечены к административной ответственности. То есть получат штраф.
- Кстати, Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение воинского учета. Он предусматривает в военное время от 17 000 до 25 500 гривен штрафа для тех, кто не стоит на воинском учете или вовремя не обновил учетные данные.