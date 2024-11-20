Авиация России готова к обстрелам, – в ЦПД отреагировали на предупреждение США о возможном ударе

Россия наносит постоянные удары по Украине с воздуха. В посольстве США предупредили об особой опасности обстрелов 20 ноября.

Россияне делали запасы ракет для серии обстрелов Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД.

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Авиация России готова к обстрелам

Коваленко отметил, что Россия месяцами собирала ракеты. Говорится о Х-101, которые они продолжают изготавливать, а также о "Калибры" и баллистику.

Для обстрелов в России готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также корабли. Ранее это сообщали уже,

– объяснил он.

По его словам, это нужно понимать и всегда держать в голове, структуры должны продумывать меры безопасности, а люди – реагировать на тревоги.

В посольстве США предупредили о возможном обстреле 20 ноября. Само посольство на этот день закрыли. Кроме того, США призвали своих граждан спуститься в укрытие как только они услышат сигнал воздушной тревоги.