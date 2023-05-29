В день российских пограничников РДК поздравил их успешным переходом границы

28 мая в России отмечался день пограничника. Бойцы Русского добровольческого корпуса решили приветствовать их прорывом на границе.

Российские добровольцы изрядно потролили пограничников страны-террориста. Они в очередной раз указали им на то, что защита границы России – никудышная.

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"Приветствие" российским пограничникам от РДК

Бойцы Русского добровольческого корпуса решили снова перейти границу с Россией. Цель операции добровольцы пообещали озвучить позже.

Вчера пограничники России отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом "дырявой" государственной границы! Цель нашего перехода станет известна в ближайшее время, следите за обновлениями,

– написали бойцы.

Бойцы РДК снова Бойцы РДК перешли российскую границу / Фото РДК

Рейд российских добровольцев в Белгородской области