В Днепре "прилеты" по промышленному предприятию и оживленной улице рядом: известно о 3 погибших
Источник:Днепропетровская ОВА
Оккупанты вечером 15 июля атаковали ракетами город Днепр. россияне попали в промышленное предприятие и оживленную улицу.
Еще 15 человек – ранены
Детали обстрела сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Он заявил, что россияне попали в промышленное предприятие, а также по улице рядом с ним.
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По предварительной информации, циничная российская атака унесла жизни троих. Сообщается, что еще 15 человек – ранены.
Валентин Резниченко отметил, что масштабы разрушений выясняют.
Представитель департамента транспорта горсовета Иван Васючков сообщил, что в результате обстрела Днепра погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов.
Россия атаковала Днепр: что известно об обстреле
- Вечером 15 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Около 21 часа местные жители начали сообщать о взрывах в Днепре. Они слышали 3-4 взрыва.
- Впоследствии в городском совете Днепра сообщили, что в результате обстрела в городе возможны перебои с водоснабжением. Городской глава Днепра Борис Филатов уточнил, что перебои с водой и прочими коммуникациями могут быть в районе Южмаша и улицы Рабочей.
- В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили, что по промышленному предприятию в Днепре попали несколько вражеских ракет. Известно, что 4 ракеты типа Х-101 сбили силы ПВО. россия атаковала Днепр с северной части Каспийского моря из самолетов Ту-95 МС.
- Стоит отметить, что вечером взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области. Впоследствии в Кременчугской областной военной администрации сообщили, что информации о попадании в объекты, разрушения или пострадавших – нет.
- россия пыталась атаковать не только Днепр и Кременчуг. Одну вражескую ракету вечером сбили в небе над Киевской областью. Воздушные силы сбили российскую ракету в небе Белоцерковского района, после чего обломки упали в поле.
- Также 15 июля российские оккупанты тремя ракетами атаковали Одесскую область. Одну из ракет удалось сбить силам противовоздушной обороны.
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