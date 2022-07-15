В Днепре "прилеты" по промышленному предприятию и оживленной улице рядом: известно о 3 погибших

Оккупанты вечером 15 июля атаковали ракетами город Днепр. россияне попали в промышленное предприятие и оживленную улицу.

Еще 15 человек – ранены

Детали обстрела сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Он заявил, что россияне попали в промышленное предприятие, а также по улице рядом с ним.

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По предварительной информации, циничная российская атака унесла жизни троих. Сообщается, что еще 15 человек – ранены.

Валентин Резниченко отметил, что масштабы разрушений выясняют.

Представитель департамента транспорта горсовета Иван Васючков сообщил, что в результате обстрела Днепра погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов.

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