"Был мужественным и преданным полицейским": в Днепре попрощались с воином Александром Деревянко

21 марта в Днепре похоронили украинского полицейского, защищавшего страну на Востоке. Александр Деревянко погиб 19 марта в боях за Бахмут.

Почтить память Героя пришли его близкие, друзья, знакомые и коллеги. Сообщается, что у воина остались родители, жена и 10-летняя дочь.

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Считал делом чести защищать Украину

21 марта состоялось захоронение полицейского Александра Деревянко, служившего в полку патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1". Почтить память защитника пришли близкие, друзья, знакомые и коллеги.

Коллеги пришли почтить память погибшего полицейского / Скриншот с видео

В частности, личный состав Нацполиции Днепропетровской области образовал "живой коридор" в честь погибшего Героя. Также собравшиеся выразили слова соболезнования родственникам воина.



Собратья попрощались с погибшим воином в Днепре / Фото Нацполиции Днепропетровской области

Известно, что у 45-летнего защитника остались родители, жена и 10-летняя дочь. Погиб полицейский 19 марта в боях за Бахмут.



Александр Деревянко погиб в боях за Бахмут 19 марта / Фото Нацполиции Днепропетровской области

Муж был мужественным и преданным полицейским, отметили после смерти военного коллеги в полиции Днепропетровской области. Он считал делом чести защищать Украину от врагов.

За плечами Александра – служба в Вооруженных силах Украины и участие в антитеррористической операции. В 2015 году он вступил в ряды полиции, стал бойцом батальона патрульной службы "Днепр-1". С тех пор каждый год, каждый день службы в рядах полиции он боролся за независимость своей Родины,

– написали полиция Днепропетровской области.

В Днепре попрощались с полицейским, защищавшим Украину от захватчиков

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В Киевской области попрощались с 22-летним сапером Даниилом Лысенко, погибшем в Луганской области. Известно, что защитник был единственным ребёнком в семье.

В боях за Бахмут погиб Владимир Лавренюк под позывным "Барни". Он был командиром 2 роты батальона "Полесская Сечь" и спас жизнь своих 80 собратьев.

20 марта с оружием в руках погиб пограничник из Ивано-Франковской области Назар Цыган. Воину было всего 22 года, когда он потерял жизнь из-за артиллерийских обстрелов в Бахмутском районе.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибших украинских защитников. Вечная память Героям!