В Днепре слышали взрыв после отбоя

Днем 12 марта в Днепре после отбоя воздушной тревоги прогремел взрыв. Местные сообщают, что взрыв слышали в разных частях города.

Причины взрывов пока неизвестны. Не исключено, что это был контролируемый подрыв боевой части ракеты возле Днепра.

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Что известно

Днем после отбоя воздушной тревоги в Днепре прогремел взрыв. По информации от местных, взрыв слышали в разных частях города. Причины взрыва пока неизвестны.

Ранее, в Новоалександровской общине Днепровского района, было объявлено о проведении контролируемого подрыва боевой части ракеты примерно в период с 12:30 до 16:00.

В сообщении отметили, что это может быть громко.

Враг продолжает атаковать “Шахедами”

В ночь на 12 марта оккупанты выпустили по территории Украины 22 дрона-камикадзе типа "Шахед". В Воздушных силах рассказали, что удалось уничтожить 17 БпЛА. Ночью оккупанты также запустили ракету Х-59 с тактической авиации. Враг направил ее в направлении Одессы. Украинские защитники отбили атаку и уничтожили ракету над Черным морем.

В результате вражеского обстрела вспыхнул пожар на одном из объектов инфраструктуры в Тернопольской области. К ликвидации привлекли 19 единиц спецтехники, 73 работников и тактического робота.

Также известно, что под ударом оказалась Хмельницкая область. Во время воздушной тревоги наши силы ПВО сбили 4 БПЛА типа "Шахед" над регионом.

Сейчас местные власти и ГСЧС не комментировали, что произошло.пытается получить более подробную информацию о причинах взрыва.