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3 ноября, 08:36
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Обновлено - 08:53, 3 ноября

В Днепре утром в очередной раз раздались взрывы

Даниил Жоров

Во вторник, 3 ноября, Россия совершила атаку на Днепр. В городе в очередной раз за утро раздались взрывы

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы. 

Что известно о вражеском обстреле? 

В ночь на 3 ноября Россия терроризировала украинские города. Под атакой находился Днепр. 

В 8:32 в городе за утро прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении крылатых ракет в направлении Днепра.

Кроме того, в ночь на 3 ноября осейские военные атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате массированного комбинированного удара обесточены около 130 населенных пунктов.

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Война России с Украиной
Ракетные обстрелы Воздушные силы ВСУ
Обстрел Днепра Взрывы в Днепре