В Днепре в результате атаки россиян погибли гражданские люди, количество пострадавших – 47

Российские войска нанесли очередной удар по Днепру утром 3 июля. Городской глава Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате вражеской атаки погибли гражданские.

Также есть информация о 47 пострадавших. Заметим, что из-за атаки россиян в Днепре также поврежден торговый центр и медучреждение.

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Сколько людей погибло и пострадало в результате российского удара по Днепру

Первым о жертвах в результате российского обстрела сообщил городской глава Днепра Борис Филатов.

К сожалению, есть погибшие гражданские,

– написал мэр.

Впоследствии обновленной информацией поделился глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он рассказал, что россияне ударили по городу ракетами и ударными БПЛА.

По состоянию на 15:30 3 июля 5 человек погибли, количество пострадавших возросло до 47.

Сергей Лысак добавил, что в Днепре в результате вражеской атаки возникло несколько пожаров, есть разрушения.

Напомним, что вчера, 2 июля, оккупанты также ударили по Днепру ракетой. Известно о 18 пострадавших, из которых 6 – дети.