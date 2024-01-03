В Днепре раздавались взрывы: над городом сбили ракету
В обед 3 января в Днепре раздались взрывы. Оккупанты выпустили на город авиационную ракету.
В 14:01 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога в связи с высокой активностью вражеской тактической авиации. Впоследствии в регионе начала работать ПВО.
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Что известно об атаке на Днепр
В 14:15 Воздушные силы выпустили ракету с юга и что она двигается в направлении – Запорожье, Днепр, Кривой Рог. Уже через 2 минуты стало известно, что она летит на Днепр.
В 14:20 корреспондент 24 Канала сообщил, что в городе раздались звуки взрывов.
Впоследствии мониторинговые каналы заявили, что ракета не достигла своей цели, ведь ее успешно сбили силы ПВО. Вскоре в городе объявили об отбое тревоги.
В 14:43 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак официально сообщил, что защитники из ВзК "Восток" сбили ракету над Днепровским районом.
Предыдущий обстрел города стал траурным
- 29 декабря оккупанты массированно обстреляли Украину, в частности Днепр.
- В результате обстрелов было разрушено здание роддома и торговый центр. Также при атаке пострадали частные дома, административные здания, многоэтажки и автомобили.
- К сожалению, в результате обстрела погибли по меньшей мере 7 человек. Седьмая жертва – 45-летний мужчина, он умер в больнице 31 декабря.
- По состоянию на утро 31 декабря известно, что 18 пациентов остаются в больницах, в том числе полуторагодовалый мальчик.