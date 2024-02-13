Оккупанты обстреляли ТЭС в Днепропетровской области: возник масштабный пожар
Источник:Минэнерго
Во время ночной атаки 13 февраля враг направил большую часть дронов-камикадзе типа "Шахед" на Днепропетровскую область. Под ударом оказалась одна из ТЭС – там вспыхнул масштабный пожар.
Россияне также атаковали и гражданскую инфраструктуру. Украинские защитники сбили 10 "Шахедов", однако попаданий избежать не удалось.
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В Днепропетровской области был масштабный пожар
Оккупанты во время ночной атаки ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Так, под вражеской атакой оказалась одна из ТЭС в Днепропетровской области.
В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар. Спасателя прибыли сразу на место инцидента, однако потушить пожар удалось лишь через несколько часов. После того, как удалось обуздать огонь, было обнаружено существенное повреждение оборудования. В Минэнерго сообщили, что энергоблоки отключились, станция разгрузилась и прекратила производство электроэнергии.
Также отключилась воздушная линия электропередачи, что привело к краткосрочным перебоям с электроснабжением для потребителей.
Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара и уточнения масштабов повреждений. Все потребители города Днепр – со светом,
– сообщили в Минэнерго.
В ДТЭК добавили, что после прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования. Пока неизвестно, сколько продлятся работы по восстановлению.
Враг цинично атаковал Днепропетровскую область
- В Воздушных силах предупредили, что враг запустил "Шахеды" в 22:16. Оккупанты атаковали несколькими волнами, поэтому боевая работа и воздушная тревога продолжалась до 00:36.
- Большую часть "Шахедов" оккупанты направили на Днепропетровскую область. В частности, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру. На месте атаки вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
- Также под ударом врага оказалась ТЭС. Из-за этого часть горожан была без света и водоснабжения.
- Информация о пострадавших в результате ночной атаки не поступала.
- Всего оккупанты ночью 13 февраля запустили 23 ударных беспилотника типа "Шахед". Силы и средства ПВО уничтожили 16 дронов, 10 из них – в пределах Днепропетровской области. Также сбивали "Шахеды" в Херсонской и Запорожской областях.