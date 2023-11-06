В Днепропетровской области слышали взрывы: работает ПВО

В Днепропетровской области вечером 6 ноября услышали мощные взрывы. Впоследствии стало известно о работе украинской противовоздушной обороны.

По всей Днепропетровской области продолжается воздушная тревога. 24 Канал призывает жителей области пойти в укрытие, ведь это может уберечь от опасности и облегчить работу нашим защитникам неба.

Интересно В Николаевской области работала ПВО, в Одесской области была смешана атака: детали ночных обстрелов Юга

Взрыв прозвучал в Днепропетровской области

Воздушные силы объявили воздушную тревогу в Днепропетровской области в 18 часов 58 минут. В частности, тогда там предупреждали ракетную опасность со стороны российских захватчиков.

Позже выяснилось, что в области зафиксировали вражеский беспилотный летательный аппарат. По российскому воздушному объекту уже отработали украинские военные.

Днепропетровская область – работает ПВО по враждебному БпЛА,

– сказали в Воздушных силах.

Россияне не впервые атакуют Днепропетровскую область

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак 5 ноября рассказал, что украинские военные смогли уничтожить российскую ракету в районе города Кривого Рога. Эту работу проделали бойцы подразделения противовоздушной обороны Воздушного командования "Восток".

Днем ранее Лысак отметил, что в Днепровском районе украинские военные смогли сбить 3 российские ракеты. Впоследствии в Воздушных силах добавили, что это были баллистические ракеты "Искандер-К".

Во время тревоги жители Днепра отмечали, что в городе слышали более десяти взрывов. В сети подчеркнули, что первый взрыв прогремел через несколько минут после объявления тревоги, ведь баллистическое оружие движется с большой скоростью и способно достигать целей за считанное время.

До этого вражескую ракету в Днепропетровской области сбили 2 ноября. В результате падения обломков вспыхнул пожар, были уничтожены два хозяйственных постройки, а в трех частных домах выбило окна. Однако, к счастью, среди пострадавших не было.