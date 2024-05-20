На Луганщине прогремели мощные взрывы: в сети пишут о прилете по базе оккупантов

В городах Должанск и городе Ровеньки Луганской области вечером 20 мая прогремели мощные взрывы. В сети пишут о прилете по базе оккупантов.

В частности, об этом заявляет журналист Денис Казанский. Он также опубликовал кадры после прилета, на которых видно густой столб дыма, передает 24 Канал.

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Тревожно на оккупированной Луганщине

Во временно оккупированных Должанске и Ровеньках прогремели взрывы. Как сообщает Казанский, там ракеты атаковали базы оккупационных войск России.

Сейчас на военных объектах врага вспыхнул масштабный пожар. Густой столб дыма после прилетов видно за несколько километров.

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Взрывы на оккупированной Луганщине подтверждают и прокремлевские СМИ. Пропагандисты заявляют о "ракетных ударах", а также пожар, который возник в результате атаки.

Так, город Ровеньки и Должанск, где слышали взрывы, расположены рядом. Город Ровеньки расположен в 50 километрах от Луганска и около 140 километров – от линии фронта.

Город Ровеньки, где слышали взрывы: смотрите на карте

Должанск расположен почти на границе с Россией. В 15 километрах уже граница со страной-агрессором и Ростовская область. В то же время город лежит в 60 километрах от Луганска и более 170 – от линии фронта.

Город Должанск, где могли атаковать базу оккупантов: смотрите на карте

Утром взрывы раздавались в Луганске

Утром тревожно было и во временно оккупированном Луганске. В городе прозвучало несколько мощных взрывов, а после – поднялся столб дыма.

В сети сообщили, что под ударом могло оказаться здание Академии внутренних дел, где базировались оккупанты. Впрочем, официальных сообщений пока нет.

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