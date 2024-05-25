Очень опасная ситуация: что происходит в Словакии после покушения на Фицо

Словакия до сих пор не оправилась от попытки покушения на премьер-министра Роберта Фицо. Хотя нападающего задержали, но проблемы в стране, которые побудили его на такой шаг, до сих пор не решены.

В словацкого премьера стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула, который был недоволен политикой правительства. Как рассказал 24 Каналу политолог из Словакии Александр Дулеба, вопрос Украины лишь один из тех, которые на самом деле беспокоят общественность.

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В стране "политический паралич"

Сразу было понятно, что покушение на убийство – это политически мотивированный поступок. Цинтула фактически озвучил основные программные принципы словацкой оппозиции к правительству. Политика в отношении Украины – лишь один из вопросов.

Страна сейчас находится в каком-то "политическом параличе", потому что с одной стороны всем понятно, что нельзя согласиться с таким актом – покушением на премьер-министра, но с другой это свидетельствует об очень большом политическом напряжении внутри страны,

– отметил политолог.

Сейчас Словакия фактически разделена пополам. Это подтверждают даже президентские выборы. Разница между двумя кандидатами была минимальной. Поэтому покушение на Фицо – результат тяжелой, политической борьбы. К тому же в Словакии сначала прошли парламентские выборы, недавно закончились президентские, а теперь продолжаются выборы в Европейском парламенте.

Кампания очень острая и грязная, там не только рациональные аргументы, когда политики объясняют свои программы, цели. Там эмоциональная кампания, когда оппонентов хотят выставить преступниками. Поэтому радикализация присутствует,

– подчеркнул политолог из Словакии.

Все это привело к тому, что 71-летний пенсионер, писатель решился выстрелить в премьера. Сейчас вопрос в том, поймет ли правительство, что нужны кардинальные изменения.

Как могут использовать покушение на Фицо

Сейчас этой ситуацией пытаются воспользоваться правительственные партии. Они изображают Фицо как жертву, говорят о политической ответственности, которая лежит на оппозиции. К тому же хотят изменить закон о функционировании словацкого телевидения. Фактически он позволит полностью контролировать менеджмент телеканалов.

Оппозиция сейчас также в "параличе". Она отменила все протесты, митинги, которые организовывали против нового законодательства, предложений, с которыми пришло правительство. Говорится о законе о медиа, о неправительственных организациях, изменениях в уголовный кодекс – все это вызвало протест у населения. Но пока оппозиция прекратила свою политическую активность.

Это очень опасная ситуация, потому что половина Словакии поддерживает политику правительства, другая половина принципиально против. Можно сказать, что сейчас у нас есть две политические Словакии,

– подчеркнул Александр Дулеба.

Пока неизвестно, как страна будет выходить из этого кризиса и поймут ли лидеры партий, что продолжение такой политики будет только обострять ситуацию. В таком случае нельзя исключать, что "красные линии" будут перейдены.

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