В Гааге выступили за создание спецтрибунала для России: какие государства поддержали Украину

3 апреля 2024, 16:29
Читати новину українською

Источник:

Дмитрий Кулеба

В Гааге состоялась конференция "Восстановление справедливости для Украины". На этом мероприятии государства подписали важную политическую декларацию.

В Гааге 44 страны поддержали создание спецтрибунала для России за преступления против Украины. Соответствующую информацию распространило правительство Нидерландов. Всего в конференции приняли участие 57 государств.

Читайте также Путин не избежит правосудия за военные преступления против Украины, – глава МУС Томоко Акане

Какие именно страны поддержали декларацию

Политическую декларацию Министерской конференции по восстановлению справедливости в Украине кроме нашего государства подписали такие страны, как Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Великобритания, Грузия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Ирландия, Италия, Испания, Канада, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, США, Словения, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция и Япония.

Эти государства высказались за усиление совместных усилий для обеспечения надлежащего расследования и ответственности за все нарушения международного права, совершенные Россией во время развязанной ею же войны против Украины, включая преступление агрессии. Страны поддержали инициативы по использованию замороженных российских активов в пользу украинской стороны.

Что сказал Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тоже был на этой конференции. Он прокомментировал политическую декларацию в своих соцсетях. Министр напомнил, что 2 года назад все категорически отвергали идею специального трибунала для России за агрессию против Украины, а год назад казалось, что она погрязла в спорах между государствами. По его словам, сегодня большинство из этих стран четко понимает, что альтернативы созданию полноценного трибунала нет.

Сегодня я отметил решительную поддержку создания трибунала в моих дискуссиях с коллегами на конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге. Поэтому вполне естественно, что итоговая декларация конференции, подписанная 44 государствами, подчеркнула важность полной ответственности за преступление агрессии против Украины,
– написал он.

Кулеба поблагодарил все те страны, которые признают важность достижения результатов в этом вопросе. По его мнению, найти все необходимые решения и воплотить трибунал в жизнь можно будет, если государства будут работать вместе. Глава украинской дипломатии призвал партнеров "сделать еще один толчок" для этого.

Что говорят о трибунале над россиянами

  • Не так давно заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква сообщил о принятии соглашения между Украиной и Нидерландами. Страны договорились о расположении трибунала по российской агрессии. Нидерланды будут выступать инициаторами размещения будущего суда в Гааге.
  • Генпрокурор Андрей Костин ранее заявил в эфире телемарафона, что количество фигурантов в трибунале над руководством России составляет до 30 человек. По его словам, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов уже могут быть преследуемы на международном уровне, ведь они не имеют никакого иммунитета. Он добавил, что Украина ожидает согласования другими государствами юридической модели того, как будет выглядеть трибунал.

Автор: Петро Залива