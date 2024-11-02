В Генштабе назвали самое горячее направление фронта

По состоянию на 2 ноября по всей линии фронте продолжаются тяжелые бои. Однако наиболее напряженной остается ситуация вокруг города Курахово.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

Что происходит на фронте

Так, Генштаб опубликовал свою ежедневную сводку о ситуации по состоянию на 16:00. Там сообщили, что наибольшее количество попыток штурмов Россия осуществила на Кураховском направлении.

Самое горячее сегодня Кураховское направление – 35 раз враг атаковал вблизи населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимильяновка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка. 18 боев завершено, еще 17 – продолжаются до сих пор,

– пишут в Генштабе.

Также там отметили, что на Покровском направлении было зафиксировано 8 попыток штурмов, а на Торецком – 7.