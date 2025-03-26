В Генштабе отреагировали на заявления России о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня

Российское минобороны заявляло, что, мол, Украина нарушала условия прекращения огня по энергетическим объектам. Украинские военные опровергли эти слова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

К теме "Режим тишины по-русски": Москва увеличивает количество экипажей "Шахедов" и готовит новые площадки

Что сказали в Генштабе на слова врага о "нарушении перемирия"

В Генштабе отметили, что заявления министерства обороны России о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности.

Так, 25 – 26 марта Силы обороны Украины не наносили ударов БПЛА по энергетическим объектам России в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники также отметили, что военное ведомство страны-агрессора распространяет неправдивые и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир.

К слову, во время переговоров в Эр-Рияде США и Россия договорились о запрете атаковать энергообъекты украинской инфраструктуры. Говорилось также и о разработке механизмов для осуществления контроля за этим запретом.

Позже министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что Киев также достиг договоренностей с Вашингтоном о запрете ударов по энергетической инфраструктуре врага. В то же время Умеров отметил, что нужно провести как можно быстрее дополнительные технические консультации для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей.