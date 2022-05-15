В Генштабе ожидают провокации в приграничных с Беларусью районах

С территории Беларуси до сих пор велика угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов. В ВСУ не исключают, что белорусские войска могут проводить провокационные действия в приграничных районах.

О ситуации на Волынском и Полесском направлениях рассказали в Генштабе ВСУ. Там отметили: на утро 15 мая активных действий там враг не проводил.

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Белорусские войска могут проводить демонстрационные действия

Несмотря на это, есть большая угроза того, что с белорусской территории на украинскую будут лететь ракеты. Пристально следят наши защитники и за ситуацией в приграничных районах с Беларусью.

Возможно, что вооруженные силы Беларуси, которые находятся вблизи границы, могут осуществлять провокации и демонстрационные действия.

Противник прикрывает границу в Брестской и Гомельской области

Ранее в Генштабе отмечали, что противник прикрывает государственную границу Беларуси в Гомельской и Брестской областях. При этом в Брестской и Гродненской областях проводят сборы с военнообязанными.

Путин может заставлять Лукашенко вступить в войну

Отметим, что несколько дней назад военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Владимир Путин может заставлять Александра Лукашенко вступить в войну. В Кремле ошибаются с оценкой белорусской армии, ведь она не имеет никакого опыта боевых действий.

Также возросла поддержка того, чтобы "не воевать" и в обществе, и в армии Беларуси. За этими настроениями самопровозглашенный президент Беларуси пристально следит, ведь больше всего боится остаться без власти.

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Какова ситуация в Беларуси: последние новости

Беларусь развернула силы спецопераций на границе с Украиной. Это в белорусском минобороны объяснили "реакцией на 20 тысяч военных ВСУ на Юге".

В МВД Украины считают, что наземная операция белорусской армии против Украины маловероятна.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заверил, что сейчас речь идет о плановой проверке готовности и плановых учениях белорусских вооруженных сил.

Для полноценного нападения у Беларуси нет наступательных групп. Сейчас на территории страны дислоцируется минимальное количество российской техники и личного состава.

Тем временем на территории Гомельской области проводят разминирование местности. Это происходит на тех территориях, где базировались российские военные.

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