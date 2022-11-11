В Генштабе подтвердили освобождение Пятихаток, Дудчан, Бобрового Кута и еще 9 сел

11 ноября 2022 , 07:07
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Источник:

Генштаб

Генеральный штаб ВСУ подтвердил деоккупацию 12 поселков в Херсонской области, среди них Пятихатки, Дудчаны, Бобровый Кут.

В утренней сводке Генштаба 11 ноября подчеркнули, что наступательные действия в Херсонской области продолжаются. Поэтому, из соображений безопасности, некоторые подтверждения будут через время.

Внимание ВСУ добились значительных успехов на Херсонщине и готовятся к большой победе, – ISW

Силы обороны продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов,
– говорится в сообщении.

Освобожденные поселки:

  1. Дудчаны,
  2. Пятихатки,
  3. Борозенское,
  4. Садок,
  5. Безводное,
  6. Ищенка,
  7. Костромка,
  8. Краснолюбецк,
  9. Калиновское,
  10. Бобровый Кут,
  11. Безымянное,
  12.  Благодатное.
Важно! В ISW заявили, что Украина ведет инициативу в войне с Россией и готовится к большой победе в Херсоне. Аналитики считают, что она не станет последней для ВСУ.

Главное о деоккупации поселков Херсонщины

  • 9 ноября в сети начали появляться первые доказательства активных действий контрнаступления наших военных в Херсонской области, а 10 ноября информация об освобожденных поселках появляется ежечасно.
  • В освобожденных селениях люди со слезами на глазах и объятиями встречают защитников. Они рассказывают об ужасах, которые пришлось пережить во время российской оккупации.
  • Россия 9 ноября объявила о якобы отводе своих сил из временно оккупированного Херсона.
  • Однако никаких "жестов доброй воли" нет. Продолжаются бои за освобождение украинских территорий.
  • ВСУ уже длительное время проводят контрнаступательные действия и начали дышать в спины оккупантов. С 1 октября они освободили 41 населенный пункт в Херсонской области и уверенно продвигаются в своих наступательных действиях.

Больше о провале армии Путина в Херсоне – смотрите в видео

 

Автор: Анастасія Лукашевська