В Генштабе подтвердили освобождение Пятихаток, Дудчан, Бобрового Кута и еще 9 сел
11 ноября 2022 , 07:07Читати новину українською
Источник:Генштаб
Генеральный штаб ВСУ подтвердил деоккупацию 12 поселков в Херсонской области, среди них Пятихатки, Дудчаны, Бобровый Кут.
В утренней сводке Генштаба 11 ноября подчеркнули, что наступательные действия в Херсонской области продолжаются. Поэтому, из соображений безопасности, некоторые подтверждения будут через время.
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Силы обороны продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов,
– говорится в сообщении.
Освобожденные поселки:
- Дудчаны,
- Пятихатки,
- Борозенское,
- Садок,
- Безводное,
- Ищенка,
- Костромка,
- Краснолюбецк,
- Калиновское,
- Бобровый Кут,
- Безымянное,
- Благодатное.
Главное о деоккупации поселков Херсонщины
- 9 ноября в сети начали появляться первые доказательства активных действий контрнаступления наших военных в Херсонской области, а 10 ноября информация об освобожденных поселках появляется ежечасно.
- В освобожденных селениях люди со слезами на глазах и объятиями встречают защитников. Они рассказывают об ужасах, которые пришлось пережить во время российской оккупации.
- Россия 9 ноября объявила о якобы отводе своих сил из временно оккупированного Херсона.
- Однако никаких "жестов доброй воли" нет. Продолжаются бои за освобождение украинских территорий.
- ВСУ уже длительное время проводят контрнаступательные действия и начали дышать в спины оккупантов. С 1 октября они освободили 41 населенный пункт в Херсонской области и уверенно продвигаются в своих наступательных действиях.
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