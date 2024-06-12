В школе молчали: что говорят в полиции о поисках пропавшей 9-летней украинки в Германии

В Германии уже больше недели ищут 9-летнюю девочку Валерию из Украины. Во время ее поисков в лесу обнаружили бездыханное тело ребенка, впрочем, это Валерия еще неизвестно.

Тело неизвестного ребенка обнаружили во вторник, 11 июня, вблизи саксонского города Дёбельн. Сейчас полиция проверяет, может ли погибший ребенок оказаться без вести пропавшей еще 3 июня украинкой.

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Полиция рассматривает версию похищения

О результатах установления личности найденного мертвого ребенка в лесу сообщит полиция во время пресс-конференции в среду, 12 июня.

Впрочем, поиски девочки продолжаются. К поисковой операции привлечены сотни полицейских, водолазы, специально обученные собаки, дрон и вертолет. Так называемые суперраспознаватели – люди, которые быстро распознают лица, – просмотрели большое количество изображений и видео. Поиски продолжались и в течение выходных. К сожалению, пока все усилия напрасны.

Полиция проводит расследование по всем направлениям. Они рассматривают также возможное похищение, а также то, что ребенок скрылся или попал в аварию,

– пишет Brisant.

Полиция призывает общественность помочь в поисках девочки.

Добавим, что отец девочки находится в Украине и служит в ВСУ. С ним полицейские поддерживают контакт. Мужчина на днях записал эмоциональное видео и поблагодарил всех, кто участвует в поисках его дочери.

Найди в себе мужество вернуть нам, родителям, нашего ребенка,

– обратился он к вероятным похитителям его дочери.

Отец уже получил отпуск с военной службы и пытается получить необходимые документы для выезда за границу.

Школа не сообщила об исчезновении ребенка

Валерия родом из Днепропетровской области. С 2022 года проживает в Германии с матерью. Ее последний раз видели 3 июня, когда она направлялась в школу. Это было примерно в 6:50. Валерия должна была сесть на автобус в школу, но туда так и не доехала и, по словам полиции, даже не зашла в транспорт.

Мама Валерии сначала сама искала ребенка, а потом в тот же день в 18:25 обратилась в полицию.

Нам в школе не сообщили, что девушка не появилась там,

– рассказали в полиции Хемница.

Поэтому в дело вмешалось Государственное управление по делам школ и образования. Оно проверит, почему родители Валерии не получили никакой информации из школы.

Статистика пропавших украинцев печальная