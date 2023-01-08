В Германии предотвратили теракт с применением сильных ядов

В Германии полиция задержала 32-летнего иранца. Он подозревается в подготовке теракта.

По данным правоохранителей административного округа Мюнстер, задержанный закупил ядовитые вещества. Кроме того, арестовали еще одного человека.

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Что известно о подготовке теракта в Германии

Обвиняемый подозревается в подготовке серьезного акта насилия, который создает опасность для государства, путем приобретения цианида и касторки для совершения нападения по исламистским мотивам,

– заявили в полиции.

Кроме того, еще одного человека взяли под стражу. По данным правоохранителей, расследование продолжается. Однако они не объяснили, на каком этапе.

Издание Bild заявило, что Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA):

держало иранца в поле зрения в течение нескольких дней;

"дружественная спецслужба" сообщила их об опасности применения химической бомбы.

Последние теракты в мире: коротко

3 декабря 2022 года украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что проходит террор наших посольств посылками со взрывчаткой и частями животных. В частности, ведомства получили 18 угроз в 12 странах.

Два теракта в Стамбуле прогремели в течение одной недели ноября 2022 года. Тогда взрыв сначала раздался в центре города, впоследствии – взорвался автомобиль.

К сожалению, в результате взрывов погибли шесть человек, еще 80 ранены. После терактов прокуроры потребовали заключить под стражу 17 человек, которым выдвинули подозрение в "разрушении единства государства и целостности страны". Известно, что гражданка Сирии Ахлам аль-Башир призналась, что оставила пакет со взрывчаткой в центре Стамбула.

Цианид является токсичным веществом. Именно его пары и водные смеси применяли в газовых камерах фашистских концлагерей во время Второй мировой войны. Также вреден рицин, который является смертельно ядом и проникает сквозь кровь, легкие, а также перорально.