К временно оккупированной Горловке пришел "хлопок": местные сообщают о сильном пожаре

В ночь на 24 марта оккупантам снова снились кошмары. Все потому, что к оккупированной Горловке в Донецкой области пришел мощный "хлопок".

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы временно оккупированного Донецка. Ночью в Горловке раздалась серия взрывов, передает 24 Канал.

К теме Джанкойский салют или Восстание машин: почему оккупированный Крым никогда не будет спать спокойно

Горловский "Хлопок" без устали работает

Жители временно оккупированного города сообщили, что сразу после взрывов в одном из районов возник сильный пожар. Горело ярко и мощно.

По предварительной информации, ВСУ нанесли удары по позициям окупантов. Однако официальных комментариев от Генштаба ВСУ пока не последовало.

Горловку посетил "хлопок" / Фото из соцсетей

На месте взрывов начался сильный пожар / Фото из соцсетей

Напомним, что по состоянию на утро 24 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что благодаря слаженному действию украинских защитников армия противника терпит колоссальные потери. Да, украинская авиация прошедших суток нанесла 12 ударов по позициям личного состава и военной техники окупантов.

Кроме того, украинские защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БпЛА разных типов. А подразделениям ракетных войск и артиллерии удалось поразить:

пункт управления,

район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника,

зенитно-ракетный комплекс,

2 склады горюче-смазочных материалов.

Где находится Горловка: смотрите карту

Праздник "хлопка" в Крыму: главное