К временно оккупированной Горловке пришел "хлопок": местные сообщают о сильном пожаре
В ночь на 24 марта оккупантам снова снились кошмары. Все потому, что к оккупированной Горловке в Донецкой области пришел мощный "хлопок".
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы временно оккупированного Донецка. Ночью в Горловке раздалась серия взрывов, передает 24 Канал.
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Горловский "Хлопок" без устали работает
Жители временно оккупированного города сообщили, что сразу после взрывов в одном из районов возник сильный пожар. Горело ярко и мощно.
По предварительной информации, ВСУ нанесли удары по позициям окупантов. Однако официальных комментариев от Генштаба ВСУ пока не последовало.
Напомним, что по состоянию на утро 24 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что благодаря слаженному действию украинских защитников армия противника терпит колоссальные потери. Да, украинская авиация прошедших суток нанесла 12 ударов по позициям личного состава и военной техники окупантов.
Кроме того, украинские защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БпЛА разных типов. А подразделениям ракетных войск и артиллерии удалось поразить:
- пункт управления,
- район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника,
- зенитно-ракетный комплекс,
- 2 склады горюче-смазочных материалов.
Где находится Горловка: смотрите карту
Праздник "хлопка" в Крыму: главное
- Под утро 22 марта в оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов. Российские пропагандисты заявили, что в результате "хлопка" якобы сработали боновые заграждения при входе в Севастопольскую бухту, после чего якобы остановили и уничтожили морской дрон.
- Кое-где в постройках выбило окна. Более того, "хлопок" взрывной волной разбил окна в здании оккупационных властей Севастополя.
- Взрывы прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что россияне же для чего-то там копали окопы: "Да теперь оправдание, что работа не была напрасной"
- Кроме того, ориентировочно в 20:50 20 марта во временно оккупированном Джанкое раздались взрывы. Местные жители начали сетовать из-за звуков дронов, а затем взрывы и автоматные очереди.
- Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, в Крым прилетела целая стая беспилотников. Они попали в нефтебазу в Джанкое у железнодорожной станции. Также они поразили военный эшелон с ракетами "Калибр".