"Знаете, что Россия – оккупант": как в Грузии встречали первый за 4 года рейс из Москвы
В Грузию впервые за последние четыре года прибыл самолет из России. Поэтому грузины вышли на акцию протеста, а журналисты сумели спросить пассажиров, знают ли они, откуда прилетели.
Российский самолет приземлился в Тбилиси в 13:17 19 мая. Российские пропагандисты снимали все на видео, пишет 24 Канал.
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Как в Грузии встречали первый самолет из Москвы
Грузинская журналистка задала вопрос россиянке, прибывшей этим первым рейсом из России.
Вы знаете, что Россия является оккупантом?
– спросила корреспондентка.
На что пассажирка сказала: "Я не буду комментировать".
Почему? Вы приехали в оккупированную страну,
– уточнила журналистка.
На что так называемая пассажирка ответила, что она приехала отдыхать.
Как встречали первый рейс из Москвы в Тбилиси: смотрите видео
Следует отметить, что возле аэропорта на митинг против прилета российских самолетов собрались граждане Грузии. Они держали в руках плакаты с надписью "Российский самолет, иди на х*й". Из громкоговорителей их автомобилей звучало: "Российский воздушный корабль, иди на х*й".
Как активисты ехали в аэропорт в Тбилиси: смотрите видео
СМИ писали, что полиция начала собираться в аэропорту Тбилиси с утра 19 мая. Она не пустила митингующих в помещение аэропорта. Потому люди возле него пели гимн Грузии.
Как активисты протестовали возле аэропорта: смотрите видео
Издание "Эхо Кавказа" написало, что этим первым рейсом из России прилетели прокремлевские политики и такие же общественные деятели. В частности:
- глава общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили;
- директор грузино-российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе;
- член организации "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти;
- член "Социалистического движения Грузии" Темур Пипиа;
- руководитель центра "грузино-российской дружбы" Валерий Кварачхелия;
- бывший депутат парламента Грузии Темур Майсурадзе;
- бизнесмен Мамука Пипио.
Следует добавить, что Мераб Чикашвили по прибытии поспешил раздавать комментарии российским пропагандистам. Он цинично заявил, что якобы этого "хотел народ Грузии" и поблагодарил Путина.
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Грузия возобновила авиасообщение с Россией
- Впервые с 2019 года в Грузию прибыл самолет из России. Это произошло в то время, когда 20% территории Грузии остаются оккупированными Россией.
- Следует отметить, что 10 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией.
- Уже 15 мая страна выдала первое разрешение российской авиакомпании Azimuth Airlines на прямые авиарейсы. После этого люди вышли на протесты, а власть начала оправдываться, что якобы делает это ради мира.
- Следует отметить, что более 100 неправительственных организаций подписали заявление под названием "Российский самолет не сядет в ЕС". Они отметили, что правительство Грузии меняет внешнеполитический курс страны, вопреки воле 89% грузинского народа и 78 статьи Конституции страны.