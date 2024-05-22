Луч света сквозь тьму: работники ГСЧС сделали трогательные фото на месте удара
Работники ГСЧС сделали фото во время ликвидации последствий ракетного удара. Хотя кадры сделаны на телефон, они имеют все шансы на то, чтобы войти в историю.
Начальник караула одной из частей ГСЧС в Днепропетровской области Роман Здор поделился с 24 Каналом фотографиями с места российского обстрела.
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ГСЧС показали фото с места ликвидации обстрела
На кадрах видно, как луч света, который пробивается сквозь разбитую крышу, падает на спасателя.
Фото сделано с помощью телефона на месте ликвидации вооруженной агрессии, а сама задумка была проста, ничего сверхчеловеческого, луч пробился через потолок и появилась такая идея,
– рассказал автор в комментарии 24 Каналу.
Однако стоит отметить, что это фото похоже на фотографию Дмитрия Казацкого. Около 2 лет назад мир облетела фотография, на которой защитник "Азовстали" стоит, расправив руки, под ярким лучом света. Это фото стало символом несокрушимости "Азова" и получило ряд наград.
Работники ГСЧС также ежедневно сталкиваются с испытаниями, спасая людей из-под завалов и ища их тела среди обломков разрушенных россиянами зданий. Поэтому фото Романа Здора имеют все шансы, чтобы войти в историю и стать символом надежды спасателей, которые рискуют своими жизнями для того, чтобы сохранить чужие.