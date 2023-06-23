Ориентир – середина лета, – в ГУР дали прогноз о ходе боевых действий в Украине
Источник:"РБК-Украина"
Стратегической целью Украины остается освобождение своих территорий, захваченных Россией. Индикатором для Украины должна стать середина лета, когда можно оценить способности российской армии.
В ближайшие 2–3 месяца в Украине будут активные боевые действия. Такой прогноз дал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.
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В Украине будут боевые действия наступательного и оборонительного характера
По его словам, в ближайшие месяцы будут боевые действия как наступательного, так и оборонительного характера. Он подчеркнул, что стратегическая цель Украины – это освобождение всех наших территорий.
Россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою "специальную военную операцию", или не закончили,
– отметил представитель ГУР МО.
Вадим Скибицкий подчеркнул, что индикатором будет середина лета, когда можно оценить противника.
"Тем не менее, мы будем ориентироваться на середину лета – удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, перегруппировке, формированию новых соединений, частей, как у них состоится реформирование", – сказал он.
Заместитель руководителя ГУР МО напомнил, что российское командование уже официально заявило о реформировании, восстановлении Ленинградского и Московского военных округов.
После этого можно будет и производить оценку возможностей Российской Федерации, и прогнозировать возможный характер действий России уже на осенне-зимнюю кампанию,
– резюмировал Скибицкий.
Что говорят о контрнаступлении Украины
- Украинские военные постепенно продвигаются на Юге, деоккупировав уже 8 населенных пунктов. Россия сосредотачивает усилия на Востоке, где наши воины остановили наступление противника на Лиманском направлении.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что кое-кто давит на Украину и ожидает быстрых результатов контрнаступления. Однако глава государства отметил, что Украина будет проводить наступательные операции постепенно, несмотря на давление. Также он пояснил, что Россия заминировала многие территории, что не способствует быстрому продвижению войск.
- Вместе с тем аналитики ISW отмечают, что украинские силы могут создавать условия для будущих основных усилий. Эксперты отмечают, что контрнаступление Украины не стоит оценивать освобожденными территориями, поскольку наши воины могут иметь гораздо более широкие задачи, в частности, обескровливание противника.
- Официальные лица в Киеве уверяют, что контрнаступление Украины идет по плану. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что это контрнаступление не будет решающим. Он отметил, что у Украины будет еще несколько контрнаступлений.
- Западные СМИ и партнеры склоняются к мнению, что настоящее контрнаступление Украины еще не началось, и у Киева есть козыри в руках. В частности, лидер Чехии Петер Павел и эстонская разведка заявляли, что контрнаступление ВСУ еще впереди.