В ГУР оценили уровень угрозы применения Россией ядерного оружия

Кремль пугает мир ядерным оружием. Поэтому представителя ГУР Вадима Скибицкого спросили, насколько высока вероятность того, что Москва нанесет ядерный удар.

24 Канал передает ответ Скибицкого со ссылкой на Укринформ. Важно, что враг не только бряцает ядерным оружием, но и обстреливает украинские АЭС. В МАГАТЭ признали, что Россия повредила подстанции АЭС, важные для ядерной безопасности.

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Ударит ли Россия по Украине сейчас

Ядерная угроза сохраняется. Она никуда не исчезла. Если есть носители и есть ядерный заряд, то угроза есть. Уровень этой угрозы может быть или высокий, или низкий. Сейчас низкий. Мы отслеживаем все, что с этим связано,

– сказал Скибицкий.