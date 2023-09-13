Мы не знали, что нас ждет: офицер ГУР о том, как происходила операция по возвращению "вышек Бойко"

Подразделения ГУР МО провели спецоперацию, в результате которой вернули под контроль Украины так называемые "вышки Бойко". Российское командование, похоже, не относилось серьезно к риску потерять контроль над вышками.

Офицер спецподразделения ГУР МО с позывным "Фаворит" рассказал 24 Каналу, как удалось вернуть "вышки Бойко". По его словам, задача была сверхсложной и трудной, в том числе и потому, что невозможно заранее очень тщательно исследовать объекты и их охрану.

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Бойцы ГУР провели операцию без потерь

Украинские бойцы проводили разведку малой группой и готовились очень тщательно. Офицер спецподразделения ГУР МО считает, что российское командование не относилось серьезно к риску потерять контроль над вышками.

Мы не могли знать, что нас ожидает на платформах, поскольку, конечно, проводили аэроразведку, однако не могли спускаться очень низко. Вражеские РЭБы не позволяли сделать подробные снимки местности. Так что могли быть и мины в воде и другие неприятные объекты. В рамках подготовки к операции мы проводили и разведку малой группой. Словом, готовились очень тщательно. Российское же командование, судя по всему, пренебрегало угрозами и не относилось всерьез к рискам потерять контроль за вышками,

– говорит "Фаворит".

Украинские спецназовцы захватывали платформы не все одновременно, а одну за другой. Поэтому оккупанты могли среагировать и значительно усилить защиту хотя бы нескольких вышек.

Однако противник решился разве что на попытки ударов по катерам ГУР с самолетов Су-30, пилоты которых оказались совсем не смелыми и склонными к рискам.

Многоцелевые истребители били по спецназовцам из бортовой пушки, эффективная дальность боевого применения которой достигает всего лишь нескольких километров.

Однако приближаться к разведчикам у российских авиаторов желания не было, поскольку бы со стопроцентной вероятностью получили бы ракету в борт. Один из самолетов подбили, после чего пилоту пришлось возвращаться на аэродром базирования.

Кроме лишения россиян стратегического преимущества на этом участке моря, украинские защитники получили еще и кучу неуправляемых авиационных ракет и драгоценную "Неву", которая после изучения будет служить в нашу пользу.

Спецоперацию бойцы ГУР провели без потерь со своей стороны.

Украина вернула контроль над "вышками Бойко": подробности