Граффити МиГ-31 в Крыму: в ГУР рассказали о тактике россиян и поможет ли она оккупантам

На военном аэродроме "Белбек" в оккупированном Севастополе россияне нарисовали граффити МиГ-31. В украинские разведки рассказали, поможет ли эта тактика россиянам.

Оккупанты массово используют тактику граффити как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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По словам Юсова, россияне боятся ударов со стороны Украины, поэтому используют разные методы, чтобы уберечь свою технику.

Враг боится, враг видит, что украинские глаза, используя разные инструменты, могут обнаруживать места скопления техники,

– сказал он.

Юсов сообщил, что сейчас эта тактика касается российских самолетов и аэродромов. По его словам, первые такие граффити украинские военные наблюдали по стратегическим бомбардировщикам, а теперь истребителям МиГ-31.

Представитель разведки подчеркнул, что это не поможет россиянам. Он сыронизировал, что россияне могут разместить рисунок демократии на Красной площади.

"Украинская работа Сил безопасности и обороны в том числе по уничтожению вражеских средств и на аэродромах будет продолжена", – резюмировал Юсов.

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