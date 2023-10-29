Окупанти масово використовують тактику з графіті як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

Дивіться також На аеродромі під Севастополем росіяни розмістили системи ППО та РЛС: супутникові знімки

У ГУР кажуть, що відпрацювання по ворожих летовищах триватиме

За словами Юсова, росіяни бояться ударів з боку України, тому використовують різні методи, щоб уберегти свою техніку.

Ворог боїться, ворог бачить, що українські очі, використовуючи різні інструменти, можуть виявляти місця скупчення техніки,

– сказав він.

Юсов повідомив, що зараз ця тактика стосується російських літаків і летовищ. За його словами, перші такі графіті українські військові спостерігали щодо стратегічних бомбардувальників, а тепер винищувачів МіГ-31.

Представник розвідки наголосив, що це не допоможе росіянам. Він зіронізував, що росіяни можуть розмістити малюнок демократії на Червоній площі.

"Українська робота Сил безпеки та оборони в тому числі зі знищення ворожих засобів і на летовищах буде продовжена", – резюмував Юсов.

Що відомо про МіГ-31 в Криму