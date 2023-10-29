Окупанти масово використовують тактику з графіті як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.
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У ГУР кажуть, що відпрацювання по ворожих летовищах триватиме
За словами Юсова, росіяни бояться ударів з боку України, тому використовують різні методи, щоб уберегти свою техніку.
Ворог боїться, ворог бачить, що українські очі, використовуючи різні інструменти, можуть виявляти місця скупчення техніки,
– сказав він.
Юсов повідомив, що зараз ця тактика стосується російських літаків і летовищ. За його словами, перші такі графіті українські військові спостерігали щодо стратегічних бомбардувальників, а тепер винищувачів МіГ-31.
Представник розвідки наголосив, що це не допоможе росіянам. Він зіронізував, що росіяни можуть розмістити малюнок демократії на Червоній площі.
"Українська робота Сил безпеки та оборони в тому числі зі знищення ворожих засобів і на летовищах буде продовжена", – резюмував Юсов.
Що відомо про МіГ-31 в Криму
- Владімір Путін заявив, що Росія за допомогою літаків МіГ-31 постійно патрулюватимуть нейтральний простір над Чорним морем.
- Після цього розслідувачі опублікували супутникові знімки, на яких зафіксовано на аеродромі "Бельбек" чотири винищувачі МіГ-31, однак не відомо, якої модифікації. Носієм аеробалістичних ракет "Кинджал" є МіГ-31К.
- Згодом розслідувачі опублікували супутникові знімки з аеродрому "Бельбек", на яких видно, що росіяни намалювали на аеродромі графіті чотирьох винищувачів МіГ-31. Ймовірно, так окупанти хочуть захисти свої літаки від ударів.
- Водночас нещодавно вйськовий рух українців і кримських татар "Атеш" проник на військовий аеродром росіян у Нижньому Новгороді. Агент "Атеш" провів розвідку аеродрому заводу "Сокол" і добув цінну інформацію.