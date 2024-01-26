В Харькове воздушная тревога будет звучать по-новому: что изменится

Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил об изменениях. Их уже поддержали депутаты городского совета Харькова.

Харьковская область граничит с Россией, поэтому оккупанты беспрестанно бьют по городу. Во время последнего обстрела 23 января погибло больше всего харьковчан за всю полномасштабную войну. 25 января в городе объявили днем траура.

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"Новая" воздушная тревога: что изменится в Харькове

Сегодня депутаты городского совета поддержали мою инициативу и приняли решение о создании дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге. Поэтому с этого года сирена будет включаться только в случае опасности непосредственно для города, а не для всей области,

– написал Игорь Терехов.

По словам мэра города, такое нововведение облегчит работу всем службам, а бизнесу позволит эффективнее работать.

Проект воплотят в рамках создания единого муниципального ситуационного центра. Его техническое оснащение будет профинансировано международными партнерами.

Война меняет Харьков